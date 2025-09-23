Projection les mardis de la philharmonie

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 15:30:00

fin : 2025-11-18 16:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Découvrez le concert Citizen of Glass d’Agnès Obel projeté sur grand écran. Piano, voix et instruments rares composent un univers poétique et envoûtant qui transporte entre rêve et émotion.

La projection du concert Citizen of Glass d’Agnès Obel, enregistré à la Philharmonie de Paris, invite à une expérience musicale sensible et poétique. Sa voix claire et ses sonorités uniques, mêlant piano et instruments rares, emportent l’auditeur dans un univers envoûtant et intemporel. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Discover Agnès Obel?s Citizen of Glass concert projected onto a large screen. Piano, voice and rare instruments create an enchanting, poetic universe that transports you from dream to emotion.

German :

Erleben Sie das Konzert Citizen of Glass von Agnes Obel, das auf eine Großleinwand projiziert wird. Klavier, Stimme und seltene Instrumente bilden ein poetisches und bezauberndes Universum, das zwischen Träumen und Emotionen hin und her transportiert.

Italiano :

Scoprite il concerto di Agnès Obel Citizen of Glass proiettato su un grande schermo. Pianoforte, voce e strumenti rari compongono un universo poetico e incantato che vi trasporta dal sogno all’emozione.

Espanol :

Descubra el concierto Citizen of Glass de Agnès Obel proyectado en una gran pantalla. Piano, voz e instrumentos raros componen un universo poético y hechizante que te transporta del sueño a la emoción.

L’événement Projection les mardis de la philharmonie Thann a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay