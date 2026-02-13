Projection « Les Mots z’ailés », Salle polyvalente de vergons, Vergons

Projection « Les Mots z’ailés » Vendredi 20 mars, 18h30 Salle polyvalente de vergons Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Dis-moi 10 mots… d’un monde à venir

Des élèves des collèges de Saint-André-les-Alpes, Castellane et Annot ont été invité·es à se saisir de ces 10 mots pour écrire, puis apprendre à dire leurs textes avec éloquence. La compagnie Informel les a accompagné·es, puis Rémi Nigri les a filmé·es.

Comme dans un vrai festival, prenez place dans le public pour assister à la projection, puis devenez membre du jury bienveillant et votez pour le “prix du public” qui récompensera les qualités d’écriture et d’éloquence !

Allez, on trinque ? On clôture la soirée par un apéro partagé.

Salle polyvalente de vergons, Vergons 04170, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dis-moi Dix mots

C.Nicolino