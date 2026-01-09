Projection Les Pyrénées secrètes la discrète du piémont, la genette Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées, cinéma Arrens-Marsous

Projection Les Pyrénées secrètes la discrète du piémont, la genette

Projection du film-documentaire Pyrénées secrètes la discrète du piémont mettant à l’honneur un mammifère peu connu de nos campagnes, la Genette.

Dans ce long métrage réalisé en 2022 par Alwa DELUZE, l’un de nos gardes moniteurs, Laurent NEDELEC, a participé à la capture des images naturalistes, en immersion dans le milieu naturel. On y retrouve aussi de magnifiques séquences de Grégory ORTET pour rendre compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos montagnes.

Une plongée de 43 minutes aux cotés des espèces fréquentant nos forêts et nos estives, qui sera suivie d’une discussion avec un des agents du Parc National des Pyrénées du secteur du Val d’Azun.

Une opportunité afin d’en apprendre plus sur les espèces visibles dans le documentaire.

-Projection proposée par le Parc national des Pyrénées.

-Durée 43 min. + échange à la fin du documentaire.

-Tout public.

-Entrée libre ; réservation conseillée au 05.62.97.49.49. .

English :

Screening of the documentary film Pyrénées secrètes la discrète du piémont (Secret Pyrenees: the discreet piedmont) featuring a little-known mammal of our countryside, the Genet.

In this feature-length film made in 2022 by Alwa DELUZE, one of our rangers, Laurent NEDELEC, took part in capturing the naturalist images, immersed in the natural environment. Grégory ORTET’s magnificent sequences also capture the mysterious, intimate atmosphere of our mountains.

A 43-minute dive alongside the species that frequent our forests and mountain pastures, followed by a discussion with one of the Pyrenees National Park’s agents in the Val d’Azun sector.

An opportunity to learn more about the species featured in the documentary.

