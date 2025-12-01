Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 15:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Projection du film documentaire Pyrénées secrètes Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .

Pour lever le voile sur la vie sauvage, il faut se faire discret, patienter et rester humble… dans cet épisode, nous vous proposons de suivre le Gypaète barbu, espèce protégée, l’un des plus grands rapace d’Europe, surnommé aussi le casseur d’os … La série Pyrénées secrètes a été réalisée par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la chaîne ARTE. Un voyage unique à la recherche des espèces emblématiques du massif des Pyrénées, l’un des plus sauvages de France.

Réalisé par Alwa Deluze

Durée du film 43 minutes

Tout public.

Projection suivie d’un échange avec un personnel du Parc national des Pyrénées.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée au 05 62 97 49 49. .

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Screening of the documentary film Secret Pyrenees: Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .

To lift the veil on wild life, you have to be discreet, patient and humble… in this episode, we invite you to follow the Bearded Vulture, a protected species, one of Europe?s largest birds of prey, also nicknamed the bone breaker .. The Secret Pyrenees series was produced by Bellota Films in partnership with the Pyrenees National Park for ARTE. A unique journey in search of the emblematic species of the Pyrenees massif, one of the wildest in France.

Directed by Alwa Deluze

Running time: 43 minutes

All audiences.

Screening followed by a discussion with Pyrenees National Park staff.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Pyrénées secrètes Der Korsar der Gipfel, der Bartgeier .

Um den Schleier der Wildnis zu lüften, muss man sich diskret verhalten, geduldig sein und bescheiden bleiben… In dieser Episode begleiten wir den Bartgeier, eine geschützte Art, einen der größten Greifvögel Europas, der auch Knochenbrecher genannt wird… Die Serie Pyrénées secrètes wurde von der Produktionsfirma Bellota films in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark der Pyrenäen für den Sender ARTE produziert. Eine einzigartige Reise auf der Suche nach den emblematischen Arten des Pyrenäenmassivs, das zu den wildesten in Frankreich gehört.

Regie: Alwa Deluze

Dauer des Films: 43 Min

Für alle Altersgruppen.

Vorführung mit anschließendem Austausch mit einem Mitarbeiter des Nationalparks der Pyrenäen.

Italiano :

Proiezione del film documentario Pyrénées secrètes Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .

In questo episodio vi invitiamo a seguire il Gipeto, una specie protetta e uno dei più grandi rapaci europei, noto anche come il rompiossa ? La serie Secret Pyrenees è stata prodotta da Bellota Films in collaborazione con il Parco Nazionale dei Pirenei per il canale ARTE. Un viaggio unico alla ricerca delle specie emblematiche del massiccio dei Pirenei, uno dei più selvaggi della Francia

Diretto da Alwa Deluze

Durata: 43 minuti

Adatto a tutti i tipi di pubblico.

Proiezione seguita da un dibattito con il personale del Parco Nazionale dei Pirenei.

Espanol :

Proyección del documental Pyrénées secrètes Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .

En este episodio, le invitamos a seguir al quebrantahuesos, especie protegida y una de las mayores rapaces de Europa, también conocido como el rompehuesos ? La serie Pirineos secretos ha sido producida por Bellota Films en colaboración con el Parque Nacional de los Pirineos para el canal ARTE. Un viaje único en busca de las especies emblemáticas del macizo pirenaico, uno de los más salvajes de Francia

Dirigido por Alwa Deluze

Duración: 43 minutos

Apto para todos los públicos.

Proyección seguida de un debate con personal del Parque Nacional de los Pirineos.

L’événement Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-11-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65