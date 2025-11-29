Projection Les sorcières d’Akelarre Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Projection Les sorcières d’Akelarre

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 15h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Projection Les sorcières d’Akelarre .

Projection Les sorcières d’Akelarre .



Synopsis

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…



Un film historique qui s’inscrit pleinement dans le mouvement féministe. Une dénonciation des violences faites aux femmes et aux archaïsmes comportementaux. Une mise en scène nerveuse et des contrastes puissants qui lorgnent vers le fantastique. Une maitrise technique impressionnante ! Après Eva ne dort pas, Pablo Aguero nous présente une réflexion sur l’exercice contemporain de l’obscurantisme au pouvoir. Un casting à la hauteur avec une merveilleuse Amaia Aberasturi dans le rôle d’Anna, une actrice incontournable.



Déconseillé aux moins de 12 ans.



Cette projection s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle Nous, Sorcière & Sauvage déployée par la Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône dans la plupart des médiathèques du département. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

English :

Screening of The Witches of Akelarre .

German :

Filmvorführung Die Hexen von Akelarre .

Italiano :

Proiezione di Le streghe di Akelarre .

Espanol :

Proyección de Las brujas de Akelarre .

L’événement Projection Les sorcières d’Akelarre Châteaurenard a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence