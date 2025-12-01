Projection Les Toits de Paris de Joël Daguerre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Projection Les Toits de Paris de Joël Daguerre

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Projection du documentaire Les Toits de Paris de Joël Daguerre, retraçant le parcours des sportifs médaillés des JO 2024. Le film a été proposé à la suite du trophée des champions qui se déroule l’après-midi avec une parade dans les rues du village à 17h.

La billeterie est en ligne au tarif de 5€ adulte 3€ enfant

https://www.helloasso.com/associations/images-3d/evenements/film-jo-paris-20-h-30-le-26-decembte-2026-a-saint-lary .

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 73 99 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Joël Daguerre’s documentary Les Toits de Paris , tracing the journey of medal-winning athletes from the 2024 Olympics. The film followed the afternoon Trophée des Champions, with a parade through the streets of the village at 5pm.

Tickets are available online for 5? adults 3? children

L’événement Projection Les Toits de Paris de Joël Daguerre Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-15 par OT de St Lary|CDT65