PROJECTION LES TROIS COUPS Médiathèque de Chevillon Chevillon

PROJECTION LES TROIS COUPS Vendredi 12 décembre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00

Fin : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00

Vous avez applaudi la troupe Les Trois coups en février dernier dans la pièce « T’emaballe pas ! », ou vous avez manqué la représentation … bonne nouvelle, la représentation a été filmée !

Venez voir ou revoir la pièce sur grand écran pour une séance de rattrapage, fou rire assuré !

ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr

