PROJECTION LES TROIS COUPS Médiathèque de Chevillon Chevillon
PROJECTION LES TROIS COUPS Médiathèque de Chevillon Chevillon vendredi 12 décembre 2025.
PROJECTION LES TROIS COUPS Vendredi 12 décembre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00
Fin : 2025-12-12T20:30:00 – 2025-12-12T22:30:00
Vous avez applaudi la troupe Les Trois coups en février dernier dans la pièce « T’emaballe pas ! », ou vous avez manqué la représentation … bonne nouvelle, la représentation a été filmée !
Venez voir ou revoir la pièce sur grand écran pour une séance de rattrapage, fou rire assuré !
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Projection de la pièce de théâtre « T’emballe pas ! »