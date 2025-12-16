Projection et discussion dans le cadre des Nuits de la lecture.

Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont changer. Mon père prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches vont déménager dans une autre exploitation. La ferme de mes parents va disparaître parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête mais elle va devoir tourner la page la plus importante de sa vie.

Public adulte, à partir de 14 ans.

Projection du film « Les vaches n’auront plus de nom », de Hubert Charuel, suivi d’un débat animé par les bibliothécaires.

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

bibliotheque Jacqueline de romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris

https://imagesenbibliotheques.fr/#mdd +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr