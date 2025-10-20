Projection : « L’Espionne aux tableaux » de Brigitte Chevet Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Quand les nazis entrent dans Paris, ils font main basse sur les chefs‑d’œuvre des marchands d’art et collectionneurs, pour la plupart d’origine juive. Le musée du Jeu de Paume devient le lieu de stockage des œuvres spoliées, où le maréchal Goering vient régulièrement faire son marché. Une discrète assistante, Rose Valland, va y documenter ce pillage sans précédent dans l’histoire de l’art, au péril de sa vie. Grâce à son action décisive, des milliers d’œuvres seront sauvées, puis récupérées en Allemagne, où elle reste huit années comme officier Beaux-Arts. Rose Valland est l’une des femmes les plus décorées de France, et a été pourtant oubliée par la postérité. Pourquoi, que fallait-il taire de ce passé qui ressurgit aujourd’hui ?

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

France, documentaire, 52 min, Aber Images en coproduction avec France 3 Alpes et National, 2015.

Le lundi 20 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial