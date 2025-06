Projection Lettres Siciliennes – Charleville-Mézières 24 juin 2025 07:00

Ardennes

Projection Lettres Siciliennes Cinéma Métropolis 6 rue Longueville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Sicile, au début des années 2000. Après plusieurs années de prison pour collusion avec la mafia, Catello, homme politique aguerri, a tout perdu. Lorsque les services secrets italiens sollicitent son aide pour capturer son filleul Matteo, le dernier chef mafieux en cavale, Catello saisit l’occasion pour se remettre en selle. Homme rusé aux cent masques, illusionniste infatigable qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, Catello entame une correspondance improbable et singulière avec le fugitif, cherchant à profiter de son vide affectif. Un pari qui, avec l’un des criminels les plus recherchés au monde, comporte un certain risque… Librement inspiré de faits réels. Les personnages du film sont cependant le fruit de l’imagination des auteurs.

Cinéma Métropolis 6 rue Longueville

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 08

English :

Sicily, early 2000s. After several years in prison for colluding with the Mafia, Catello, a seasoned politician, has lost everything. When the Italian secret service asks for his help in capturing his godson Matteo, the last Mafia boss on the run, Catello seizes the opportunity to get back in the saddle. A cunning man of a hundred masks, a tireless illusionist who transforms truth into lies and lies into truth, Catello begins an improbable and singular correspondence with the fugitive, seeking to take advantage of his emotional void. A gamble that, with one of the world’s most wanted criminals, involves a certain amount of risk… Freely inspired by true events. The film’s characters, however, are the fruit of the authors’ imagination.

German :

Sizilien, Anfang der 2000er Jahre. Catello, ein kampferprobter Politiker, hat nach mehreren Jahren im Gefängnis wegen Kollusion mit der Mafia alles verloren. Als der italienische Geheimdienst ihn um Hilfe bittet, um seinen Patensohn Matteo, den letzten flüchtigen Mafiaboss, zu fassen, nutzt Catello die Gelegenheit, um sich wieder in den Sattel zu setzen. Als listiger Mann mit hundert Masken und unermüdlicher Illusionist, der die Wahrheit in eine Lüge und die Lüge in die Wahrheit verwandelt, beginnt Catello einen unwahrscheinlichen und einzigartigen Briefwechsel mit dem Flüchtigen und versucht, von dessen emotionaler Leere zu profitieren. Eine Wette, die mit einem der meistgesuchten Verbrecher der Welt ein gewisses Risiko birgt… Frei nach wahren Begebenheiten. Die Figuren des Films entspringen jedoch der Fantasie der Autoren.

Italiano :

Sicilia, primi anni 2000. Dopo diversi anni di carcere per collusione con la mafia, Catello, un politico navigato, ha perso tutto. Quando i servizi segreti italiani chiedono il suo aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, l’ultimo boss mafioso in fuga, Catello coglie l’occasione per tornare in sella. Astuto uomo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma la verità in menzogna e la menzogna in verità, Catello inizia un’improbabile e singolare corrispondenza con il latitante, cercando di approfittare del suo vuoto emotivo. Una scommessa che, con uno dei criminali più ricercati al mondo, comporta una certa dose di rischio… Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti. Tuttavia, i personaggi del film sono frutto dell’immaginazione degli autori.

Espanol :

Sicilia, principios de la década de 2000. Tras varios años en prisión por connivencia con la Mafia, Catello, un experimentado político, lo ha perdido todo. Cuando el servicio secreto italiano le pide ayuda para capturar a su ahijado Matteo, el último jefe de la Mafia huido, Catello aprovecha la oportunidad para volver a las andadas. Hombre astuto de cien máscaras, ilusionista incansable que transforma la verdad en mentira y la mentira en verdad, Catello inicia una improbable y singular correspondencia con el fugitivo, buscando aprovecharse de su vacío emocional. Una apuesta que, con uno de los criminales más buscados del mundo, entraña cierto riesgo… Inspirada libremente en hechos reales. Sin embargo, los personajes de la película son fruto de la imaginación de los autores.

L’événement Projection Lettres Siciliennes Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-12 par Ardennes Tourisme