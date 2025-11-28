Projection leurs champs du coeur Muttersholtz

4 rue des Tilleuls Muttersholtz

Vendredi 2025-11-28 20:00:00

Clap de fin pour le Festival ALIMENTERRE en Alsace centrale ! Ce festival de ciné-débat dédié à l’alimentation durable et solidaire se clôture à Muttersholtz par une ultime projection du film Leurs champs du coeur réalisé par Mickaël Denis-Shi qui traite du modèle agricole équitable suivi d’un moment festif et convivial.

English :

Screening of the film « Leurs champs du coeur » (Their Heart?s Fields), about the fair trade agricultural model, followed by a festive and convivial moment

German :

Vorführung des Films « Leurs champs du coeur » über das Modell der fairen Landwirtschaft mit anschließendem Fest und gemütlichem Beisammensein

Italiano :

Proiezione del film « Leurs champs du coeur » (I loro campi dal cuore), sul modello di agricoltura equa e solidale, seguita da un momento di festa e convivialità

Espanol :

Proyección de la película « Leurs champs du coeur » (Sus campos del corazón), sobre el modelo de agricultura justa, seguida de un momento festivo y de convivencia

