Projection leurs champs du coeur Muttersholtz

Projection leurs champs du coeur
4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
Projection du film Leurs champs du coeur qui traite du modèle agricole équitable suivi d’un moment festif et convivial
Clap de fin pour le Festival ALIMENTERRE en Alsace centrale ! Ce festival de ciné-débat dédié à l’alimentation durable et solidaire se clôture à Muttersholtz par une ultime projection du film Leurs champs du coeur réalisé par Mickaël Denis-Shi qui traite du modèle agricole équitable suivi d’un moment festif et convivial.
English :
Screening of the film « Leurs champs du coeur » (Their Heart?s Fields), about the fair trade agricultural model, followed by a festive and convivial moment
German :
Vorführung des Films « Leurs champs du coeur » über das Modell der fairen Landwirtschaft mit anschließendem Fest und gemütlichem Beisammensein
Italiano :
Proiezione del film « Leurs champs du coeur » (I loro campi dal cuore), sul modello di agricoltura equa e solidale, seguita da un momento di festa e convivialità
Espanol :
Proyección de la película « Leurs champs du coeur » (Sus campos del corazón), sobre el modelo de agricultura justa, seguida de un momento festivo y de convivencia
