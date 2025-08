Projection : « Lèv la tèt dann fènwar », « Quand la nuit se soulève », un film de Erika Etangsalé Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Projection : « Lèv la tèt dann fènwar », « Quand la nuit se soulève », un film de Erika Etangsalé Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris samedi 18 octobre 2025.

Derrière l’acronyme BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d’outre-mer, le déplacement de plus de 170 000 travailleur·ses depuis les territoires ultramarins. Organisée par le gouvernement français de 1963 à 1981, cette immigration économique d’Antillais, de Guyanais et de Réunionnais a profondément affecté la démographie ultramarine. Pour ces nombreux jeunes hommes et quelques femmes, l’épopée a pris la forme d’un aller parfois sans retour. La coupure brutale avec leur famille n’est pas toujours cicatrisée. Derrière les images heureuses de la vie en métropole de Jean-René entrevues dans le film, l’interrogation sur son identité entre ici et là-bas, semble perpétuelle.

Érika Étangsalé est plasticienne. Elle questionne par le cinéma son patrimoine ultramarin, hérité de son père et la nostalgie d’une vie laissée derrière soi. Elle travaille cette mélancolie en convoquant l’imaginaire visuel des paysages intérieurs de l’Île volcanique. La présence palpable de la nature est dans son film un véhicule de la confession, une matière propice à la mise en récit des souvenirs.

La séance est animée par les bibliothécaires. La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Durée de la projection : 51 mn

Langues : français et créoles, sous-titres en français

Jean-René est un ancien ouvrier venu travailler en France métropolitaine à l’âge de 17 ans. Enrôlé dans le cadre du BUMIDOM, le retraité n’a jamais délivré son histoire.

Sa fille cinéaste entreprend de retisser les liens invisibles qui les relient tous les deux à La Réunion, par-delà l’océan et le temps.

Le samedi 18 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359536 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19