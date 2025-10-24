Projection « L’Hermine » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps
Début : 2025-10-24 16:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Film de pré-ouverture de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation L’Hermine de Christian Vincent (2015) France.
Rue des Fossés Mairie de Corps Corps 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com
English :
Pre-opening film for the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine by Christian Vincent (2015) France.
German :
Film zur Voreröffnung der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation: L’Hermine von Christian Vincent (2015) Frankreich.
Italiano :
Film di preapertura del 15° Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine di Christian Vincent (2015) Francia.
Espanol :
Película de preapertura del 15º Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine de Christian Vincent (2015) Francia.
