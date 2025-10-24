Projection « L’Hermine » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps

Projection « L’Hermine » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Rue des Fossés Corps vendredi 24 octobre 2025.

Rue des Fossés Mairie de Corps Corps Isère

Début : 2025-10-24 16:30:00
fin : 2025-10-24

Film de pré-ouverture de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation L’Hermine de Christian Vincent (2015) France.
Rue des Fossés Mairie de Corps Corps 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11  cinemalasalette@gmail.com

English :

Pre-opening film for the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine by Christian Vincent (2015) France.

German :

Film zur Voreröffnung der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation: L’Hermine von Christian Vincent (2015) Frankreich.

Italiano :

Film di preapertura del 15° Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine di Christian Vincent (2015) Francia.

Espanol :

Película de preapertura del 15º Festival Cinéma et Réconciliation: L’Hermine de Christian Vincent (2015) Francia.

