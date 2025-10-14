Projection « L’Histoire de Souleymane » de Boris Lojkine – Avec l’association Ethnoart Médiathèque James Baldwin Paris

Sorti en 2024, ce film est une plongée de 48h dans la vie de Souleymane, demandeur d’asile qui travaille comme livreur à vélo à Paris et qui s’apprête à être auditionné par l’OFPRA…

Le film a été récompensé au Festival de Cannes 2024 et aux César 2025, avec le prix de la révélation masculine pour l’acteur principal, Abou Sangaré.

Film en Version Française (VF).

Dans le cadre de la Semaine de lutte contre les discriminations, l’association Ethnoart proposera la projection du film multirécompensé « L’Histoire de Souleymane » de Boris Lojkine.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/