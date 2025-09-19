Projection : L’HOMME N’EST PAS UN OISEAU Minikino Bordeaux

Projection : L’HOMME N’EST PAS UN OISEAU Vendredi 19 septembre, 20h30 Minikino Gironde

Adhésion : 2 € – Participation libre

Début : 2025-09-19T20:30:00+ – 2025-09-19T22:+

Fin : 2025-09-19T20:30:00+ – 2025-09-19T22:+

L’HOMME N’EST PAS UN OISEAU

(Čovek nije tica)

Dusan Makavejev

Yougoslavie / 1965 / n&b / 80 min. / vostfr Avec Milena Dravic, Janez Vrhovec, Eva Ras…

PROJECTION 16 MM

Premier long-métrage de fiction de Makavejev assez explosif au niveau de sa narration mais également par sa liberté de ton et ses piques contre ce système communiste qui semble se plaire à faire avaler des couleuvres. Deux « fils » narratifs assez lâches qui mettent en scène deux travailleurs dans une usine de cuivre : le premier est une véritable brute tout de muscle, grand fêtard, qui maltraite sa femme ; profitant de son absence, il a filé la plupart de ses robes à sa maîtresse. Cela donnera lieu à un combat dantesque à grands coups de poule sur la place du marché. Convoqués au commissariat, les deux femmes et l’homme tenteront de s’expliquer. On abandonne rapidement cette première piste narrative pour suivre l’arrivée d’un ingénieur expérimenté en ville : à la recherche d’un logement, une jeune femme blonde peu farouche l’invite à venir habiter chez ses parents. Quand ces derniers seront partis faire une petite visite dans un village, notre jeune femme se donnera lascivement à ce cinquantenaire bien content de l’aubaine. Elle n’hésitera point, cependant, à le lâcher le jour où il sera récompensé en grande pompe à l’usine pour son taf, en se donnant à un petit moustachu du coin qui joue les Casanova d’occasion…

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux

Un classique subversif du cinéma yougoslave des années 60