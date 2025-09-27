Projection L’homme qui a sauvé Londres Morteau

Cinéma Le Paris Morteau Doubs

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Dans le cadre la journée d’animations dédié à Michel Hollard et organisée par la Communauté de Communes, venez assister à la projection du film « l’homme qui a sauvé Londres » de Jean l’Hôte (1972) .

Cinéma Le Paris Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 56 79 tourisme@valdemorteau.fr

