Projection L’île d’Elle , en présence du réalisateur Hubert Lagente Espace des mondes polaires Prémanon jeudi 2 octobre 2025.

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 20:30:00

2025-10-02

Les premiers mots ne laissent aucun doute sur l’aventure qui attend les marins “L’un des plus sales coins de la planète”, entendez le Passage de Drake, plus de 700 kilomètres de mer démontée entre les derniers rochers de l’Amérique du sud et l’univers antarctique. Mais la fascination des terres polaires a toujours été la plus forte. Elle avait poussé Jean- Baptiste Charcot à les explorer en pionnier sur son célèbre Pourquoi-Pas ? au début du XXème siècle. Et voici Jean-Yves Lepage, marin confirmé, douze saisons déjà en Antarctique !, qui en “remet une pièce” avec un équipage aussi divers que passionné pour sensibiliser le public, et particulièrement les jeunes générations, aux nouveaux défis du Pôle sud.

Hubert Lagente est cinéaste-réalisateur, passionné des régions polaires et a hiverné à plusieurs reprises en Antarctique. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 58 58 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

