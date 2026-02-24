Projection L’Intelligence intuitive et spirituelle au travail La Bastide des Joncas Martigues
Projection L’Intelligence intuitive et spirituelle au travail La Bastide des Joncas Martigues samedi 7 mars 2026.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 15h. La Bastide des Joncas 7 chemin du Petit Mas Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-07 15:00:00
2026-03-07
La Bastide des Joncas propose un après-midi film et atelier autour de l’intelligence intuitive et spirituelle au travail.
Programme
15h00 Accueil
15h30 16h20 Projection du film L’Intelligence intuitive et spirituelle au travail (50 min)
16h30 17h30 Ateliers inspirés en sous-groupes
Animés par Valérie Seguin
Inscription requise. .
La Bastide des Joncas 7 chemin du Petit Mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 72 34 info@lesjoncas.com
English :
La Bastide des Joncas offers an afternoon of film and workshop on intuitive and spiritual intelligence at work.
