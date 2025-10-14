Projection Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14 20:30:00

2025-10-14

La Revolte des bonnets rouges

Avril 1675 toute la bretagne se soulève contre les multiples impots levés. A Rennes le 3 avril, les émeutiers s’en prennent notamment au bureau de contrôle des papiers timbrés. Les victimes sont nombreuses et en représailles, les autorités locales condamnent les émeutiers à la pendaison, ce qui envenime encore plus le conflit. .

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

