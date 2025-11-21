Projection – L’OEuf de l’ange Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 21:15 – 22:30

Gratuit : non De 4,70€ à 7,70€Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet.

Chaque année, le festival ExtrAnimation consacre une soirée spéciale à l’animation japonaise. L’occasion de (re)découvrir des classiques, des films rares ou des avant-premières.En partenariat avec l’Association Jeunesse France Japon.L’ŒUF DE L’ANGE Mamoru Oshii – Japon – 1985 – 1h15 – VOSTFR.Dans une cité dévastée, une jeune fille parcourt un monde obscur en transportant précieusement un œuf qu’elle croit être celui d’un ange. Elle rencontre un mystérieux jeune homme, porteur d’une arme en forme de croix… Pour la première fois au cinéma, pour son 40ème anniversaire, l’œuvre culte et énigmatique de Mamoru Oshii (Ghost In The Shell).Rendez-vous incontournable pour les passionnés de l’animation de tous les âges, les étudiants et les professionnels, le Festival EXTRANIMATION proposera du 10 au 14 décembre 2025 des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://www.extranimation.fr/