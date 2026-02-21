Projection L’or, luxe, épopée et légendes Thann
Projection L'or, luxe, épopée et légendes Thann samedi 7 mars 2026.
Projection L’or, luxe, épopée et légendes
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
2026-03-07
L’or, métal précieux et mythique, dévoile son histoire entre légendes, alchimie et conquêtes à travers ce documentaire captivant.
Métal précieux et symbole de pouvoir, l’or a nourri mythes et conquêtes. Des alchimistes aux chercheurs d’or, des parures royales à la Toison d’Or, ce documentaire retrace son histoire fascinante avec des spécialistes, au musée numérique de la Micro-Folie en partenariat avec Arte. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
Gold, a precious and mythical metal, reveals its history through legends, alchemy and conquests in this captivating documentary.
