Projection L’or, luxe, épopée et légendes

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

L’or, métal précieux et mythique, dévoile son histoire entre légendes, alchimie et conquêtes à travers ce documentaire captivant.

Métal précieux et symbole de pouvoir, l’or a nourri mythes et conquêtes. Des alchimistes aux chercheurs d’or, des parures royales à la Toison d’Or, ce documentaire retrace son histoire fascinante avec des spécialistes, au musée numérique de la Micro-Folie en partenariat avec Arte. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Gold, a precious and mythical metal, reveals its history through legends, alchemy and conquests in this captivating documentary.

L’événement Projection L’or, luxe, épopée et légendes Thann a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay