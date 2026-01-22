Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde Meymac
Place de l’Église Meymac Corrèze
Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde.
Embarquement immédiat pour un petit tour du monde musical et illustré ! par l’Opéra national de Lorraine (dès 5 ans)
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
