Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde.

Embarquement immédiat pour un petit tour du monde musical et illustré ! par l’Opéra national de Lorraine (dès 5 ans)

Gratuit .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde

L’événement Projection L’Orchestre cherche et trouve autour du monde Meymac a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze