Projection Lords of the Ocean à la rencontre des requins Office de tourisme – Erdeven

Projection Lords of the Ocean à la rencontre des requins

Office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15

L’office de tourisme d’Erdeven vous invite à une soirée exceptionnelle avec la projection du film de l’équipe Lords of the Ocean.

Quatre amis bretons, passionnés de mer et de voyage, ont pris la mer depuis Brest pour partir à la rencontre des requins, souvent considérés comme les plus dangereux. Leur objectif combattre les préjugés, sensibiliser à la préservation de ces espèces menacées et alerter sur les dangers qui pèsent sur les océans (pollution plastique, surpêche…).

Après une première saison riche en découvertes, cette projection vous plongera au cœur de leur aventure, tournée sur les côtes de France métropolitaine. Difficiles à observer mais bien présents, ces requins parfois impressionnants sont surtout fragiles et menacés d’extinction. Le film met en lumière leurs rôles essentiels dans les écosystèmes marins, grâce aux témoignages d’associations locales, notamment en Bretagne.

Au programme, 4 Épisode de 15 minutes rythmés par des temps d’échanges avec les jeunes navigateurs de l’équipe. Une occasion unique de partager leur expérience et leur engagement pour l’océan !

Épisode 1 Le grand blanc breton

Épisode 2 Les requins en rade de Brest

Épisode 3 Les peaux bleus, derniers requins du large

Épisode 4 A la recherche des requins pèlerins

Tarif 5€ gratuit moins de 12 ans sans inscription .

Office de tourisme – 12 rue des menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection Lords of the Ocean à la rencontre des requins Erdeven a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon