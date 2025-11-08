PROJECTION LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE Saint-Étienne-du-Valdonnez

PROJECTION LOZÈRE ENTRE CIEL ET TERRE

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le foyer rural Le Bramont vous convie à la projection du film Lozère, entre ciel et terre de Benoit Colomb, samedi 8 novembre à 20h à la salle des fêtes. Présence du réalisateur. Entrée gratuite.

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

English :

The Foyer Rural Le Bramont invites you to the screening of the film Lozère, entre ciel et terre by Benoit Colomb, on Saturday November 8 at 8pm in the Salle des Fêtes. The director will be present. Free admission.

German :

Das Foyer rural Le Bramont lädt Sie zur Vorführung des Films Lozère, entre ciel et terre von Benoit Colomb am Samstag, den 8. November um 20 Uhr im Festsaal ein. Anwesenheit des Regisseurs. Freier Eintritt.

Italiano :

Il Foyer Rural Le Bramont vi invita alla proiezione del film Lozère, entre ciel et terre di Benoit Colomb, sabato 8 novembre alle 20:00 nella sala del villaggio. Sarà presente il regista. Ingresso libero.

Espanol :

El Foyer Rural Le Bramont le invita a la proyección de la película Lozère, entre ciel et terre de Benoit Colomb, el sábado 8 de noviembre a las 20.00 h en la sala del pueblo. El director estará presente. Entrada gratuita.

