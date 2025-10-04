Projection Lugor Espèr Limoges

3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Venez assistez à la première projection limousine du film Lugor Espèr dans la grande salle du Cinéma Le Lido, qui fait l’honneur d’accueillir cet évènement à l’occasion de sa réouverture, dans le cadre des « Rencontres Cinématographiques ». La projection est gratuite et ouverte à toutes et tous, sur réservation.

Synopsis

France. Été 1940. Quelque part en dessous de la ligne de démarcation… Louis, 10 ans, voit son univers s’effondrer suite au départ de son grand frère Antoine pour Londres se retrouvant seul avec son père taiseux et bourru,

tiraillé entre des sentiments contraires et sans repères, Louis va tenter de trouver sa voie en ces temps troubles…

Film tourné intégralement en Haute-Vienne sur les communes de Thouron, Bonnac-la-Côte, Rilhac-Rancon et Montrol-Sénard. .

3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 40 79

