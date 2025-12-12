Projection Lumière ! L’aventure commence Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Projection Lumière ! L’aventure commence Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 28 décembre 2025.
Projection Lumière ! L’aventure commence
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Projection du film Lumière ! L’aventure commence, un film composé et commenté par Thierry Frémaux.
Célébrons ensemble la toute première séance publique 130 ans plus tard.. Et toujours avec les frères Lumière !
Projection du film Lumière ! L’aventure commence, un film composé et commenté par Thierry Frémaux.
Célébrons ensemble la toute première séance publique 130 ans plus tard.. Et toujours avec les frères Lumière ! .
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Projection Lumière ! L’aventure commence
Screening of Lumière! The adventure begins, a film composed and commented by Thierry Frémaux.
Let’s celebrate the very first public screening 130 years later… And still with the Lumière brothers!
L’événement Projection Lumière ! L’aventure commence Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Villeneuve Vallée du Lot