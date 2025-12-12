Projection Lumière ! L’aventure commence Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Projection Lumière ! L’aventure commence

Cinéma l'Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Projection du film Lumière ! L’aventure commence, un film composé et commenté par Thierry Frémaux.

Célébrons ensemble la toute première séance publique 130 ans plus tard.. Et toujours avec les frères Lumière !

Cinéma l'Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne

English : Projection Lumière ! L’aventure commence

Screening of Lumière! The adventure begins, a film composed and commented by Thierry Frémaux.

Let’s celebrate the very first public screening 130 years later… And still with the Lumière brothers!

