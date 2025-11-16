Projection – Made in France, l’année où j’ai vécu 100% français Cité de l’Économie Paris

Projection – Made in France, l’année où j’ai vécu 100% français Cité de l’Économie Paris dimanche 16 novembre 2025.

Film documentaire de Benjamin Audour, 2013. Production : Caméra Subjective

En 2013, le journaliste Benjamin Carle s’est lancé un défi un peu fou : vivre une année entière en consommant uniquement français. De cette expérience est né un documentaire à la fois personnel, économique et politique, qui explore les limites et les possibilités du « 100 % Made in France ». Quels biens de consommation trouve-t-on ? Lesquels faut-il abandonner ? Et que révèle cette enquête sur notre modèle de production, notre rapport à la souveraineté et à la mondialisation ? Douze ans plus tard, cette projection est l’occasion de revenir sur les avancées – ou les reculs – du Made in France, dans un contexte où l’industrie française cherche à se réinventer face aux défis économiques mondiaux.

La séance sera suivie d’un échange avec le public autour de ces enjeux

Infos pratiques :

Durée : 1h30

: 1h30 Date : Dimanche 16 novembre à 14h30

Dimanche 16 novembre à 14h30 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Film documentaire « Made in France » de Benjamin Audour.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-16T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T14:30:00+02:00_2025-11-16T16:00:00+02:00

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr