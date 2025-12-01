[PROJECTION] Marathon films d’animation (Spéciale enfants!) CAUTERETS Cauterets
[PROJECTION] Marathon films d’animation (Spéciale enfants!)
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
Les diamants de la grande ourse
Les porte du soleil
La chute de tête rouge
Les flammes de Pierre
Trompette et le monstre du lac
Cinq contes merveilleux pour découvrir les aventures extraordinaires d’un ours, d’une marmotte, d’un gypaète barbu, d’un isard et d’un desman!!!
Animation gratuite Sans réservation
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
English :
Diamonds from the Big Bear
Sun gates
Red head fall
Pierre’s flames
Trumpet and the lake monster
Five wonderful tales to discover the extraordinary adventures of a bear, a marmot, a bearded vulture, an isard and a desman!
Free animation No reservation required
German :
Die Diamanten des Großen Bären
Die Tore der Sonne
Der rote Kopfsturz
Die Flammen des Petrus
Trompete und das Seemonster
Fünf wunderbare Geschichten, um die außergewöhnlichen Abenteuer eines Bären, eines Murmeltiers, eines Bartgeiers, einer Isard und eines Desmans zu entdecken!
Kostenlose Veranstaltung Keine Reservierung
Italiano :
Diamanti dell’Orsa Maggiore
Le porte del sole
La caduta della testa rossa
Le fiamme di Pierre
Tromba e il mostro del lago
Cinque meravigliosi racconti per scoprire le straordinarie avventure di un orso, di una marmotta, di un gipeto, di un isard e di un desmano!
Spettacolo gratuito Non è necessaria la prenotazione
Espanol :
Diamantes de la Osa Mayor
Las puertas del sol
La caída de la cabeza roja
Las llamas de Pierre
Trompeta y el monstruo del lago
Cinco cuentos maravillosos para descubrir las extraordinarias aventuras de un oso, una marmota, un quebrantahuesos, un isarca y un desmán
Entretenimiento gratuito No es necesario reservar
