[PROJECTION] Marathon films d’animation (Spéciale enfants) CAUTERETS Cauterets

[PROJECTION] Marathon films d’animation (Spéciale enfants)

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 15:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-12-31

Les diamants de la grande ourse

Les porte du soleil

La chute de tête rouge

Les flammes de Pierre

Trompette et le monstre du lac

Cinq contes merveilleux pour découvrir les aventures extraordinaires d’un ours, d’une marmotte, d’un gypaète barbu, d’un isard et d’un desman!!!

Animation gratuite Sans réservation

+33 5 62 92 52 56

English :

Diamonds from the Big Bear

Sun gates

Red head fall

Pierre’s flames

Trumpet and the lake monster

Five wonderful tales to discover the extraordinary adventures of a bear, a marmot, a bearded vulture, an isard and a desman!

Free animation No reservation required

German :

Die Diamanten des Großen Bären

Die Tore der Sonne

Der rote Kopfsturz

Die Flammen des Petrus

Trompete und das Seemonster

Fünf wunderbare Geschichten, um die außergewöhnlichen Abenteuer eines Bären, eines Murmeltiers, eines Bartgeiers, einer Isard und eines Desmans zu entdecken!

Kostenlose Veranstaltung Keine Reservierung

Italiano :

Diamanti dell’Orsa Maggiore

Le porte del sole

La caduta della testa rossa

Le fiamme di Pierre

Tromba e il mostro del lago

Cinque meravigliosi racconti per scoprire le straordinarie avventure di un orso, di una marmotta, di un gipeto, di un isard e di un desmano!

Spettacolo gratuito Non è necessaria la prenotazione

Espanol :

Diamantes de la Osa Mayor

Las puertas del sol

La caída de la cabeza roja

Las llamas de Pierre

Trompeta y el monstruo del lago

Cinco cuentos maravillosos para descubrir las extraordinarias aventuras de un oso, una marmota, un quebrantahuesos, un isarca y un desmán

Entretenimiento gratuito No es necesario reservar

