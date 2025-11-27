Projection Marinette CINÉMA UNION Ars-sur-Moselle

Projection Marinette

Projection suivie de témoignages du film Marinette de Virginie Verrier sorti en 2023.

Il s’agit du biopic de Marinette Pichon, icône du football féminin français, adapté de la biographie Ne jamais rien lâcher parue aux éditions FIRST en 2018.

Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux Etats-Unis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde.

Par l’Eurométropole de Metz en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif de Moselle et l’Association UNION d’Ars-sur-Moselle.

Cet évènement fait partie du programme de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.Tout public

CINÉMA UNION 3 rue du Moulin Ars-sur-Moselle 57130 Moselle Grand Est +33 3 87 60 75 64

English :

Screening followed by testimonials from Virginie Verrier’s 2023 film Marinette .

This is the biopic of Marinette Pichon, icon of French women’s soccer, adapted from the biography Ne jamais rien lâcher published by FIRST in 2018.

Marinette Pichon has had soccer under her skin from an early age. Raised by a courageous mother who had to cope with a violent husband, she overcame difficulties and forged an unwavering determination. While juggling her odd jobs with her sporting career, she was selected for the French national team and then spotted by a major American club. Marinette came to the United States with her mother, pursuing her dream of becoming the best player in the world

By the Eurométropole de Metz in partnership with the Comité départemental olympique et sportif de Moselle and the Association UNION d’Ars-sur-Moselle.

This event is part of the program for the International Day for the Elimination of Violence against Women.

German :

Vorführung mit anschließenden Zeugenaussagen aus dem 2023 erschienenen Film Marinette von Virginie Verrier.

Es handelt sich um das Biopic von Marinette Pichon, einer Ikone des französischen Frauenfußballs, nach der Biografie Ne jamais rien lâcher , die 2018 im FIRST-Verlag erschienen ist.

Marinette Pichon wird der Fußball von klein auf in die Wiege gelegt. Aufgewachsen bei einer mutigen Mutter, die sich mit einem gewalttätigen Ehemann auseinandersetzen muss, überwindet sie Schwierigkeiten und entwickelt eine unerschütterliche Entschlossenheit. Während sie sich mit Gelegenheitsjobs und einer Sportkarriere durchschlägt, wird sie in die französische Nationalmannschaft berufen und von einem großen amerikanischen Verein entdeckt. Marinette kam mit ihrer Mutter in die USA und verfolgte den Traum, die beste Spielerin der Welt zu werden

Von der Eurométropole Metz in Partnerschaft mit dem Comité départemental olympique et sportif de Moselle und der Association UNION d’Ars-sur-Moselle.

Diese Veranstaltung ist Teil des Programms zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Italiano :

Proiezione seguita da testimonianze del film Marinette di Virginie Verrier, in uscita nel 2023.

Il film è un biopic su Marinette Pichon, icona del calcio femminile francese, adattato dalla sua biografia Ne jamais lâcher rien (Non mollare mai) pubblicata da FIRST nel 2018.

Marinette Pichon ha avuto il calcio sotto la pelle fin da piccola. Cresciuta da una madre coraggiosa che ha dovuto affrontare un marito violento, ha superato le difficoltà e forgiato una determinazione incrollabile. Mentre si destreggiava tra lavori saltuari e carriera sportiva, è stata selezionata per la squadra nazionale francese e poi notata da un importante club americano. Marinette arriva negli Stati Uniti con la madre, inseguendo il sogno di diventare la migliore giocatrice del mondo

A cura dell’Eurometropole di Metz in collaborazione con il Comitato Olimpico e Sportivo Dipartimentale della Mosella e l’Associazione UNION di Ars-sur-Moselle.

Questo evento fa parte del programma della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Espanol :

Proyección seguida de testimonios de la película Marinette , de Virginie Verrier, estrenada en 2023.

La película es un biopic de Marinette Pichon, icono del fútbol femenino francés, adaptado de su biografía Ne jamais lâcher rien (Nunca te rindas) publicada por FIRST en 2018.

Marinette Pichon lleva el fútbol bajo la piel desde muy pequeña. Criada por una madre valiente que tuvo que hacer frente a un marido violento, superó las dificultades y forjó una determinación inquebrantable. Mientras compaginaba trabajos esporádicos y una carrera deportiva, fue seleccionada para el equipo nacional francés y, a continuación, se fijó en ella un importante club estadounidense. Marinette llegó a Estados Unidos con su madre, persiguiendo su sueño de convertirse en la mejor jugadora del mundo

Por la Eurometrópoli de Metz en colaboración con el Comité Olímpico y Deportivo Departamental de Moselle y la Asociación UNION Ars-sur-Moselle.

Este acto forma parte del programa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

