Projection Marsal Dragons

Marsal Moselle

Début : Mardi Mardi 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Projection en famille.

Et c’est reparti. On vous attend à la salle des fêtes.

Vous pouvez venir avec votre chaise et votre plaid pour un max de confort.Tout public

Marsal 57630 Moselle Grand Est

English :

Family screening.

Here we go again. We’re waiting for you at the Salle des fêtes.

You can bring your own chair and plaid for maximum comfort.

German :

Vorführung mit der ganzen Familie.

Und dann geht es wieder los. Wir erwarten Sie im Festsaal.

Sie können Ihren Stuhl und Ihre Decke mitbringen, um es sich so bequem wie möglich zu machen.

Italiano :

Screening della famiglia.

Ed eccoci di nuovo qui. Vi aspettiamo alla Salle des Fêtes.

Potete portare la vostra sedia e la vostra coperta per il massimo comfort.

Espanol :

Proyección familiar.

Y aquí vamos de nuevo. Le esperamos en la Salle des Fêtes.

Puede traer su propia silla y manta para mayor comodidad.

