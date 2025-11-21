Projection Mascarades Place du Général de Gaulle Baccarat

Projection Mascarades

Dans les hauts-plateaux boliviens, les habitants et habitantes du village de Tomave cultivent du quinoa et élèvent des lamas. Mais des ingénieurs agronomes, venus de la ville avec des technologies plein les bras, sont bien décidés à rationaliser les pratiques. Tout public, à partir de 15 ans. Gratuit.

Renseignements au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public

In the Bolivian highlands, the inhabitants of the village of Tomave grow quinoa and raise llamas. But agronomic engineers from the city, armed with technology, are determined to rationalize their practices. Open to all, ages 15 and up. Free admission.

Im bolivianischen Hochland bauen die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes Tomave Quinoa an und züchten Lamas. Doch Agraringenieure, die mit viel Technologie aus der Stadt kommen, sind fest entschlossen, die Praktiken zu rationalisieren. Für alle Zuschauer ab 15 Jahren. Kostenlos.

Sugli altipiani della Bolivia, gli abitanti del villaggio di Tomave coltivano quinoa e allevano lama. Ma gli ingegneri agronomi della città, armati di una grande quantità di tecnologia, sono decisi a razionalizzare le loro pratiche. Adatto a tutti, dai 15 anni in su. Ingresso libero.

En el altiplano boliviano, los habitantes del pueblo de Tomave cultivan quinua y crían llamas. Pero los ingenieros agrónomos de la ciudad, dotados de una gran tecnología, están decididos a racionalizar sus prácticas. Apto para mayores de 15 años. Entrada gratuita.

