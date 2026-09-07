Projection « Mémoire vivante du château de Glénay », Château de Glénay, Glénay

Informations pratiques

Projection « Mémoire vivante du château de Glénay » 19 et 20 septembre Château de Glénay Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Projection en avant-première du film « Mémoire vivante du château de Glénay ».

Réalisé par Thouars TV en partenariat avec la Société d’histoire, d’archéologie et des arts du Pays thouarsais (SHAAPT), ce documentaire sensible donne la parole aux fermiers et à leurs familles qui ont vécu au château au XXe siècle.

À travers leurs témoignages empreints d’émotion et des photographies anciennes, le film fait revivre leur quotidien et le lien intime qu’ils ont tissé avec ce lieu.

Château de Glénay 13 route du Château, 79330 Glénay Glénay 79330 Encrué Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le château de Glénay dispose d’une protection mixte : le logis, la chapelle et le pigeonnier sont classés au titre des Monuments historiques depuis le 31 juillet 2000, le reste du château, communs, vivier et parcelles sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis le 07 juin 2018. Ces ruines imposantes en granit sont remarquablement bien conservées, bien que le château ait été dépecé au fil du temps.

Projection en avant-première du film « Mémoire vivante du château de Glénay ».

©Thouars TV