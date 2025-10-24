Projection Météors + rencontre Place de l’Église Callac

Projection Météors + rencontre Place de l’Église Callac vendredi 24 octobre 2025.

Projection Météors + rencontre

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Diagonale du vide. Trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d’ici, et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d’une nouvelle vie ou la fin de tout ? [Séance suivie d’une rencontre avec les deux co-réalisateurs, Hubert Charuel & Claude Le Pape Tournée Cinéphare] .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Projection Météors + rencontre Callac a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol