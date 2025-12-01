Projection Micro-Folies Soirée d’exception Le parc. Musique Mozart // Chorégraphie Preljocaj. Égletons

Projection Micro-Folies Soirée d’exception Le parc. Musique Mozart // Chorégraphie Preljocaj.

Centre de découverte du Moyen Age Égletons Corrèze

L’Opéra national de Paris et le réseau Micro-Folie poursuivent leur ambition commune en proposant gratuitement la diffusion d’un opéra pour les publics des Micro-Folies, partout en France et dans le monde.

Avec Le Parc, crée en 1994 pour les danseurs du Ballet de l’Opéra, Angelin Preljocaj s’interroge avec lucidité sur le cheminement des passions et la guerre des sexes. .

Centre de découverte du Moyen Age Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

