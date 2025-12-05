Projection Mirecourt l’ascension (avant première) Cinéma le Rio Mirecourt

Projection Mirecourt l’ascension (avant première)

Cinéma Mirecourt l’ascension (avant première)

Une heure sur la folle saison de l’EBM 15 victoires d’affilée, une remontée incroyable… et un final au suspense irrespirable.

Inscription via le QR code sur l’affiche ou le lien

Gratuit ou don libre

Places limitées.Tout public

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est effortbasketmirecourt@gmail.com

English :

Cinema Mirecourt l’ascension (preview)

One hour on the EBM?s crazy season: 15 victories in a row, an incredible comeback? and a thrilling finale.

Registration via QR code on poster or link

Free or donation

Limited seating.

