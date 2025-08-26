Projection Mon ami Robot A petits pas vers les arts Laval
33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Début : 2025-08-26 18:00:00
Film d'animation Mon ami robot, réalisé par Pablo Berger
Dans un univers peuplé d'animaux où il est possible de fabriquer des robots pour palier à la solitude, Dog, un chien new-yorkais, se fait un nouvel ami Robot. Ils jouent à la console, se baladent à Central Park, et deviennent vite inséparables. Mais lorsqu'un voyage à la plage laisse son ami Robot rouillé et immobilisé dans le sable, Dog doit malheureusement retourner seul à sa vie d'avant. Au fil des saisons, il tente de combler le vide émotionnel laissé par cette perte à travers une série d'amitiés passagères, sans jamais véritablement y parvenir. Pour Robot, seuls ses rêves et ses souvenirs heureux de Dog lui apportent un peu de réconfort. Chacun à leur façon, les deux amis s'accrochent à l'espoir de se retrouver un jour… Mais y arriveront-ils ?
• Le mardi 26 août à 18h
• L'Avant-Scène, Laval
• Dès 6 ans
• Gratuit mais réservation obligatoire .
33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Animated film: Mon ami robot, directed by Pablo Berger
Animationsfilm: Mein Roboterfreund, Regie: Pablo Berger
Film d'animazione: Mon ami robot, diretto da Pablo Berger
Película de animación: Mon ami robot, dirigida por Pablo Berger
