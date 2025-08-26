Projection Mon ami Robot A petits pas vers les arts Laval

33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Film d’animation Mon ami robot, réalisé par Pablo Berger

Dans un univers peuplé d’animaux où il est possible de fabriquer des robots pour palier à la solitude, Dog, un chien new-yorkais, se fait un nouvel ami Robot. Ils jouent à la console, se baladent à Central Park, et deviennent vite inséparables. Mais lorsqu’un voyage à la plage laisse son ami Robot rouillé et immobilisé dans le sable, Dog doit malheureusement retourner seul à sa vie d’avant. Au fil des saisons, il tente de combler le vide émotionnel laissé par cette perte à travers une série d’amitiés passagères, sans jamais véritablement y parvenir. Pour Robot, seuls ses rêves et ses souvenirs heureux de Dog lui apportent un peu de réconfort. Chacun à leur façon, les deux amis s’accrochent à l’espoir de se retrouver un jour… Mais y arriveront-ils ?

• Le mardi 26 août à 18h

• L’Avant-Scène, Laval

• Dès 6 ans

• Gratuit mais réservation obligatoire .

33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

