Projection MON ONCLE de Jacques Tati Cinéma Chantecler Ugine

Tarif unique : 6,7€ (5€ pour les -14 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

60 ans du Chantecler, 60 ans de cinéma : Retrouvons-nous autour de la poésie burlesque de MON ONCLE, chef-d’œuvre intemporel conjuguant humour et tendresse, qui n’oublie pas d’interroger avec taquinerie notre patrimoine architectural.

15h30 : collation

16h00 : Projection de Mon Oncle, précédée d’une présentation et suvie d’un petit échange en salle

Une séance animée et organisée par les bénévoles de l’association.

– film à partir de 10 ans –

Cinéma Chantecler 45 place Montmain 73400 Ugine Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479375877 https://www.amis-du-cinema.com Cinéma géré par l’Association Les Amis du Cinéma.

© Carlotta Films