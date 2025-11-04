Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8 Cinéma Le Navire Valence

Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Mardi 4 novembre à 20h30 Séance spéciale

Séance proposée dans le cadre du festival Rock This Town, en partenariat avec Mistral Palace

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 info@mistralpalace.com

English :

Tuesday, November 4 at 8:30pm: Special screening

As part of the Rock This Town festival, in partnership with Mistral Palace

Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

German :

Dienstag, 4. November um 20:30 Uhr: Sondervorstellung

Diese Vorführung wird im Rahmen des Festivals Rock This Town in Zusammenarbeit mit Mistral Palace angeboten

Vorverkauf an der Rezeption oder auf der Website von Le Navire.

Italiano :

Martedì 4 novembre alle 20.30: proiezione speciale

Proiezione offerta nell’ambito del festival Rock This Town, in collaborazione con Mistral Palace

Prevendita alla reception o sul sito web di Navire.

Espanol :

Martes 4 de noviembre a las 20.30 h: Proyección especial

Proyección ofrecida en el marco del festival Rock This Town, en colaboración con el Palacio Mistral

Venta anticipada en recepción o en la página web de Navire.

L’événement Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8 Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme