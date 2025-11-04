Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8 Cinéma Le Navire Valence
Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8 Cinéma Le Navire Valence mardi 4 novembre 2025.
Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04 22:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Mardi 4 novembre à 20h30 Séance spéciale
Séance proposée dans le cadre du festival Rock This Town, en partenariat avec Mistral Palace
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 info@mistralpalace.com
English :
Tuesday, November 4 at 8:30pm: Special screening
As part of the Rock This Town festival, in partnership with Mistral Palace
Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
German :
Dienstag, 4. November um 20:30 Uhr: Sondervorstellung
Diese Vorführung wird im Rahmen des Festivals Rock This Town in Zusammenarbeit mit Mistral Palace angeboten
Vorverkauf an der Rezeption oder auf der Website von Le Navire.
Italiano :
Martedì 4 novembre alle 20.30: proiezione speciale
Proiezione offerta nell’ambito del festival Rock This Town, in collaborazione con Mistral Palace
Prevendita alla reception o sul sito web di Navire.
Espanol :
Martes 4 de noviembre a las 20.30 h: Proyección especial
Proyección ofrecida en el marco del festival Rock This Town, en colaboración con el Palacio Mistral
Venta anticipada en recepción o en la página web de Navire.
L’événement Projection Monik La Mouche inside le Hellfest Rock This Town #8 Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme