Projection : « Monuments Men » de George Clooney Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy jeudi 23 octobre 2025.

Inspiré d’une histoire vraie.

En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes, qui sont tout sauf des soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art –, se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

États‑Unis, guerre /thriller historique, 119 min, Smokehouse, Fox 2000 Pictures, Columbia Pictures et Studios de Babelsberg, 20th Century Fox France, 2014.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial