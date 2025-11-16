Projection Muganga Celui qui soigne Sainte-Maure-de-Touraine

Projection Muganga Celui qui soigne

10 Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Au coeur de l’Afrique Centrale, Denis Mukwege, médecin congolais, soigne au péril de sa vie des femmes victimes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo. Sa rencontre avec un chirurgien belge va redonner un souffle à son engagement.

En amont de la séance sont proposées une théâtralisation d’un conte africain et un antelier de danse africaine de 11h à 12h, et une animation jeux africains de 13h30 à 15h. .

English :

In the heart of Central Africa, Congolese doctor Denis Mukwege risks his life to care for women victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. His encounter with a Belgian surgeon is to breathe new life into his commitment.

German :

Im Herzen Zentralafrikas behandelt der kongolesische Arzt Denis Mukwege unter Einsatz seines Lebens Frauen, die in der Demokratischen Republik Kongo Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Die Begegnung mit einem belgischen Chirurgen wird seinem Engagement neues Leben einhauchen.

Italiano :

Nel cuore dell’Africa centrale, il medico congolese Denis Mukwege rischia la vita per curare le donne vittime di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo. L’incontro con un chirurgo belga darà nuova vita al suo impegno.

Espanol :

En el corazón de África Central, el médico congoleño Denis Mukwege arriesga su vida para tratar a las mujeres víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. Su encuentro con un cirujano belga insuflará nueva vida a su compromiso.

