Projection MurMure Clap Théâtre 16620 Montboyer vendredi 12 décembre 2025.
16620 1 place de l’église Montboyer Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Retrouvez en exclusivité la projection de la pièce de théâtre Mur Mure , et profitez d’un pot de l’amitié en fin de séance.
16620 1 place de l’église Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
English : Projection MurMure Clap Théâtre
Enjoy an exclusive screening of the play Mur Mure , and a drink at the end of the session.
