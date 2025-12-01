Projection MurMure Clap Théâtre 16620 Montboyer

Projection MurMure Clap Théâtre

16620 1 place de l’église Montboyer Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Retrouvez en exclusivité la projection de la pièce de théâtre Mur Mure , et profitez d’un pot de l’amitié en fin de séance.

.

16620 1 place de l’église Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com

English : Projection MurMure Clap Théâtre

Enjoy an exclusive screening of the play Mur Mure , and a drink at the end of the session.

L’événement Projection MurMure Clap Théâtre Montboyer a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente