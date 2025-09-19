Projection musicale autour de la reconstruction d’un quartier d’après-guerre Église Notre-Dame-au-Cierge Épinal

Projection musicale autour de la reconstruction d’un quartier d’après-guerre Vendredi 19 septembre, 20h30 Église Notre-Dame-au-Cierge Vosges

Gratuit. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Assistez à une projection retraçant la reconstruction d’un quartier détruit après la Seconde Guerre mondiale, repensé par l’architecte Jean Crouzillard. Le film sera accompagné de photographies d’époque et d’une création musicale originale interprétée en direct par Henry Grillot, petit-fils de l’architecte.

Église Notre-Dame-au-Cierge 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 82 36 89 Construite en 1956 et classée monument historique, l’église Notre Dame au Cierge d’Epinal est le fleuron du quartier de la gare reconstruit par l’architecte Jean Crouzillard. Avec son vitrail de Gabriel Loire, le plus grand d’un seul tenant en Europe, elle est le symbole de l’architecture d’après-guerre.

