Projection Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité | Journées du Patrimoine Médiathèque Le Phénix Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Projection Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité | Journées du Patrimoine

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité

Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026. Projection-rencontre et exposition.

Transformé en Maison maternelle départementale , le château de Bénouville accueillit pendant près de cinquante ans des milliers d’enfants et de jeunes femmes venues y accoucher dans le secret. Ce documentaire revient sur cette institution et met en lumière un chapitre méconnu de la condition féminine et des violences subies par les mères célibataires et leurs enfants.

Suivie d’une rencontre avec Olivia Gay autour des témoignages liés à ce lieu.

En lien avec l’exposition Les Liens fragiles du 3 au 26 septembre Olivia Gay. .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Projection Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité | Journées du Patrimoine

Our Bénouville, or the Story of a Maternity Ward

L’événement Projection Naître à Bénouville, ou l’histoire d’une maternité | Journées du Patrimoine Colombelles a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer