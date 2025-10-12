Projection Nomade et spectacle · Résistances autochtones Auberge A la belle étoile Mellionnec

Projection Nomade et spectacle · Résistances autochtones Auberge A la belle étoile Mellionnec dimanche 12 octobre 2025.

Projection Nomade et spectacle · Résistances autochtones

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones d’Amérique.

14h30 Accueil, thé et café.

15h Projection

6 minutes / km (3’, 2023, VOSTFR)

Au rythme des pas de ses ancêtres atikamekw, Catherine explore l’univers onirique de ses courses matinales. La réalisatrice aborde notamment la survie de la langue atikamekw et le contraste entre son mode et vie et celui des ancêtres de Wemotaci.

Suivi de

Je m’appelle humain de Kim O’bomsawin (78’, 2020, VOSTFR)

Sauvage dit Joséphine Bacon, ça veut dire être libre entièrement . C’est avec charisme et sensibilité que la poétesse innue incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue et mène un combat contre l’oubli et la disparition du passé. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, le film propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple multimillénaire aux côtés d’une femme libre.

16h30 Goûter, boissons et gâteaux

17h30 Spectacle Attendu que , solo de théâtre (80’).

Attendu que est un texte écrit par Layli Long Soldier, artiste et poète oglala, en réponse à des excuses présentées en 2009 par le Congrès des Etats-Unis aux Peuples Premiers d’Amérique. Dans un perlage de textes, sa langue organique confronte la langue officielle d’une histoire coloniale et génocidaire.

Une expérience linguistique et poétique intense, interprétée par Sophie Hoarau du labo artistique Dès lors (Finistère).

Spectacle à partir de 14 ans

Organisation en partenariat avec Ty Films, l’auberge À la belle étoile et la librairie Le temps qu’il fait | Accès PMR .

Auberge A la belle étoile 5 Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection Nomade et spectacle · Résistances autochtones Mellionnec a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh