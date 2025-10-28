Projection « Nomadland » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Mairie de la Salette Fallavaux La Salette-Fallavaux
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Projection du film « Nomadland » de Cloé Zhao (2020 USA), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation, suivie d’un pot de clôture du festival.
Mairie de la Salette Fallavaux 31 rue du Pêchier Hameau de l’Église La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com
English :
Screening of « Nomadland » by Cloé Zhao (2020 USA), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation, followed by a closing reception.
German :
Vorführung des Films « Nomadland » von Cloé Zhao (2020 USA), im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation, gefolgt von einem Umtrunk zum Abschluss des Festivals.
Italiano :
Proiezione del film « Nomadland » di Cloé Zhao (2020 USA), nell’ambito del 15° Festival Cinéma et Réconciliation, seguita da un ricevimento di chiusura.
Espanol :
Proyección de la película « Nomadland » de Cloé Zhao (2020 EE.UU.), en el marco del 15º Festival Cinéma et Réconciliation, seguida de una recepción de clausura.
