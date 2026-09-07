Projection : Notre-Dame Brûle (2022), Le Chardon, Gannat

Informations pratiques

Projection : Notre-Dame Brûle (2022) Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Chardon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris s’embrase. Jean-Jacques Annaud reconstitue

cette nuit dramatique et rend hommage aux hommes et femmes qui ont sauvé un chef-d’œuvre de

l’humanité. Un film en résonance directe avec la thématique du jour.

Le Chardon Allée des Tilleuls, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903334 https://ville-gannat.fr/sortir/cinema-le-chardon/

Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris s’embrase. Jean-Jacques Annaud reconstitue