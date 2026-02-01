Projection NOX #1 Digital Love Montargis
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 17:15:00
2026-02-14
Cet atelier ludique proposera aux plus jeunes de s’amuser autour des grands couples de l’histoire de l’art grâce à des énigmes. Dès 13 ans. .
+33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
