Projection Nuit de la glisse CGR Les Minimes La Rochelle
Projection Nuit de la glisse CGR Les Minimes La Rochelle vendredi 14 novembre 2025.
Projection Nuit de la glisse
CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14 2025-11-16
La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.
2h de programme 2 films 1 expérience !
CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Screening Nuit de la glisse
La Nuit de la Glisse 2025 takes you on an exceptional evening with two films united by the same quest: that of the perfect moment.
2h program? 2 films 1 experience!
German : Filmvorführung Nuit de la glisse
Die Nuit de la Glisse 2025 nimmt Sie mit auf einen außergewöhnlichen Abend mit zwei Filmen, die durch die gleiche Suche vereint sind: die Suche nach dem perfekten Moment.
2 Stunden Programm ? 2 Filme 1 Erlebnis!
Italiano :
La Nuit de la Glisse 2025 vi accompagna in una serata eccezionale con due film uniti dalla stessa ricerca: quella del momento perfetto.
2 ore di programma? 2 film 1 esperienza!
Espanol : Proyeccion Nuit de la glisse
La Nuit de la Glisse 2025 le propone una velada excepcional con dos películas unidas por la misma búsqueda: la del momento perfecto.
¿2 horas de programa? ¡2 películas, 1 experiencia!
