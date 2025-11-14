Projection Nuit de la glisse CGR Les Minimes La Rochelle

Projection Nuit de la glisse

CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-16

La Nuit de la Glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait.

2h de programme 2 films 1 expérience !

.

CGR Les Minimes Avenue Henri Becquerel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Screening Nuit de la glisse

La Nuit de la Glisse 2025 takes you on an exceptional evening with two films united by the same quest: that of the perfect moment.

2h program? 2 films 1 experience!

German : Filmvorführung Nuit de la glisse

Die Nuit de la Glisse 2025 nimmt Sie mit auf einen außergewöhnlichen Abend mit zwei Filmen, die durch die gleiche Suche vereint sind: die Suche nach dem perfekten Moment.

2 Stunden Programm ? 2 Filme 1 Erlebnis!

Italiano :

La Nuit de la Glisse 2025 vi accompagna in una serata eccezionale con due film uniti dalla stessa ricerca: quella del momento perfetto.

2 ore di programma? 2 film 1 esperienza!

Espanol : Proyeccion Nuit de la glisse

La Nuit de la Glisse 2025 le propone una velada excepcional con dos películas unidas por la misma búsqueda: la del momento perfecto.

¿2 horas de programa? ¡2 películas, 1 experiencia!

L’événement Projection Nuit de la glisse La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-16 par Nous La Rochelle