Projection nuit Erik Satie Thann vendredi 12 décembre 2025.
Projection nuit Erik Satie
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
2025-12-12
Projection immersive du concert de Nicolas Horvath pour découvrir poésie et émotion des œuvres de Satie.
Vivez l’expérience immersive de Nicolas Horvath dans Nuit Erik Satie . Des Gnossiennes mystérieuses aux Gymnopédies douces, laissez la musique vous transporter au cœur de la Philharmonie et du cosmos. .
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
Immersive projection of Nicolas Horvath’s concert to discover the poetry and emotion of Satie’s works.
German :
Immersive Projektion des Konzerts von Nicolas Horvath, um die Poesie und die Emotionen von Saties Werken zu entdecken.
Italiano :
Proiezione immersiva del concerto di Nicolas Horvath per scoprire la poesia e l’emozione delle opere di Satie.
Espanol :
Proyección inmersiva del concierto de Nicolas Horvath para descubrir la poesía y la emoción de las obras de Satie.
