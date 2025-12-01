Projection nuit Erik Satie Thann

Projection nuit Erik Satie

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12 19:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Projection immersive du concert de Nicolas Horvath pour découvrir poésie et émotion des œuvres de Satie.

Vivez l’expérience immersive de Nicolas Horvath dans Nuit Erik Satie . Des Gnossiennes mystérieuses aux Gymnopédies douces, laissez la musique vous transporter au cœur de la Philharmonie et du cosmos. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Immersive projection of Nicolas Horvath’s concert to discover the poetry and emotion of Satie’s works.

German :

Immersive Projektion des Konzerts von Nicolas Horvath, um die Poesie und die Emotionen von Saties Werken zu entdecken.

Italiano :

Proiezione immersiva del concerto di Nicolas Horvath per scoprire la poesia e l’emozione delle opere di Satie.

Espanol :

Proyección inmersiva del concierto de Nicolas Horvath para descubrir la poesía y la emoción de las obras de Satie.

